Европарламент планирует заблокировать председательство Венгрии в Евросоюзе
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила в своих социальных сетях, что Европарламент подготовил проект резолюции, который позволит лишить Венгрию права председательства в Евросоюзе на вторую половину 2024 года. Об этом сообщает «Газета.ру».
«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», – заявила Варга.
Министр также подчеркнула, что решение по поводу председательства в Евросоюзе принимает Совет ЕС, а Венгрия регулярно контактирует с его секретариатом.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не одобряет поучений со стороны США.