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Европарламент планирует заблокировать председательство Венгрии в Евросоюзе

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила в своих социальных сетях, что Европарламент подготовил проект резолюции, который позволит лишить Венгрию права председательства в Евросоюзе на вторую половину 2024 года. Об этом сообщает «Газета.ру».

Европарламент планирует заблокировать председательство Венгрии в Евросоюзе
© РИА Новости

«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать ее председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», – заявила Варга.

Министр также подчеркнула, что решение по поводу председательства в Евросоюзе принимает Совет ЕС, а Венгрия регулярно контактирует с его секретариатом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не одобряет поучений со стороны США.

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