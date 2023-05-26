Назван секрет долголетия бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера

Американский политический деятель Генри Киссинджер, занимавший пост Госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, отметит 100-летний юбилей. Об этом сообщает издание Washington Post.

Активность Киссинджера поражает даже его близких. Соавтор политика, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, полагает, что секрет его долголетия связан именно с трудоголизмом. Он раскрыл, что, когда они вместе писали книгу о будущем искусственного интеллекта, тот вставал рано утром и работал допоздна, прерываясь только на обед с семьей.

Несмотря на почтенный возраст, политик продолжает комментировать текущие события: в марте он предупредил об угрозе новой холодной войны между США и Китаем, а в мае призвал принять Украину в НАТО. Кроме того, с 2020 года он успел написать две книги и сейчас работает над третьей.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США с 1973 до 1977 года. Кроме того, в течение многих лет он был Советником президента США по национальной безопасности. Он способствовал восстановлению дипломатических отношений между КНР и США и разрядке во время Холодной войны. Не последнюю роль в этом сыграла дружба Киссинджера и советского посла в США Анатолия Добрынина.