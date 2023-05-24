Потеря ребенка, рак и семейное насилие: история жизни легендарной Тины Тернер

24 мая 2023 года ушла из жизни певица Тина Тернер. Вошедшая в историю музыки как «Королева рок-н-ролла», Тернер стала обладательницей восьми премий «Грэмми», а престижный журнал о музыке Rolling Stone называл её одной из величайших певиц современности. Но жизнь Тернер была интересна не только её музыкальной карьерой – за свои 83 года певица пережила множество тяжелейших испытаний.

Настоящее имя Тернер – Анна Мэй Буллок. Она родилась 26 ноября 1939 года в американском штате Теннесси и полюбила пение ещё в детстве. Когда ей было 16 лет, на неё обратил внимание музыкант Айк Тернер – девушка стала приходить в его студию, где наблюдала за репетициями и процессом звукозаписи, а также пыталась уговорить Айка позволить и ей самой записать какую-нибудь песню. Как стало известно позже, именно это знакомство вскоре полностью изменит жизнь Анны.

Видео дня

В студии Айка Анна влюбилась в саксофониста Реймонда Хилла, от которого она в 1958 году родила своего первого сына Крейга. Хилл настаивал на том, что Анне нужно дать записать собственную песню, но Айк долгое время отказывал, пока однажды не пропал один из его вокалистов. Это поставило под угрозу срыва всю запись и тогда Айк наконец-то согласился записать вместо пропавшего вокалиста голос Анны. Именно тогда Айк придумал для Анны сценический псевдоним, который вскоре станет известен на весь мир.

Позже Между Айком и Анной (которая с этого момента стала известна как Тина Тернер) вспыхнули отношения, которые переросли в брак. У Тины к тому времени уже был сын Крейг, но и у Айка уже было двое детей – таким образом, 20-летняя Тернер оказалась многодетной матерью, воспитывающей не только Крейга, но также Майкла и Айка-младшего. А в сентябре 1960 года у Айка и Тины появился ещё один сын – Ронни.

Четыре ребенка не помешали чете музыкантов и дальше записывать песни. Их творчество пользовалось переменным успехом – что-то становилось популярным, а что-то прошло незамеченным. Однако Тернер продолжала петь. Но в большую семью всё равно вскоре пришёл разлад – Айк пристрастился к алкоголю, потом перешёл на наркотики, и это неизбежно изменило его. Он стал поднимать на жену руку, а иногда срывался и на детях.

Певица долгое время терпела такое отношение, пока её терпение не лопнуло в 1978 году. В середине одного из концертных туров Тернер тайно собрала детей и сбежала от мужа. Из-за нарушения контракта ей пришлось заплатить организаторам концертов, а следующие полгода Тернер скрывалась с детьми у друзей, опасаясь реакции мужа. Однако Айк неожиданно спокойно отреагировал на перспективу развода. Супруги разошлись относительно мирно, дети остались с матерью, а Айк исчез из её жизни, хоть и неоднократно заявлял, что Типа плохо воспитывает его сыновей. Как выяснилось позже, Тина и Айк не общались более 35 лет – до самой смерти последнего.

Но разлад в семейной жизни и воспитание четырёх детей в одиночку не помешали Тине продолжать петь. После развода она всё ещё записывала песни, но уже одна. До 1984 года её песни оставались незамеченными, пока она наконец-то не взорвала мировые чарты песней What’s Love Got to Do With It? Уже год спустя тина Тернер выпустила альбом The Private Dancer – самый успешный в её карьере.

Певицу ждал ошеломительный успех. Через четыре года после выхода The Private Dancer Тернер попала в Книгу рекордов Гиннесса – 16 января 1988 года она собрала в бразильском Рио-де-Жанейро 188 тысяч зрителей. Позже, уже в 2000-ых, она попадёт в книгу рекордов второй раз, как продавшая наибольшее число билетов на свои концерты певица. В одном только 1990 году она выходила на сцену 121 раз, спев суммарно перед четырьмя миллионами зрителей.

Успех пришёл и в личную жизнь певицы. В 1986 году Тина встретила в Европе немецкого музыканта и продюсера Эрвина Баха. Между ними вспыхнули чувства, и вскоре пара поселилась в Лондоне, а потом возлюбленные переехали в Швейцарию. При этом, помня свой неудачный первый брак, Тина отказывала Эрвину в замужестве на протяжении целых 27 лет. Только в 2013 году Тернер наконец-то ответила согласием, после чего пара сыграла свадьбу. Вступив в свой второй брак, Тина отказалась от гражданства США и поселилась в большом доме на озере в Швейцарии – идеальное место, чтобы выйти на счастливую пенсию.

Но после свадьбы у Тины началась чёрная полоса в жизни. Уже через три недели после церемонии бракосочетания Тина обратилась к врачу со странными симптомами. Медики диагностировали у неё предынсультное состояние, однако певица не поверила диагнозу и отказалась от госпитализации. Это была большая ошибка – дома 73-летняя певица действительно пережила инсульт. Ещё через 3 года у Тины диагностировали предрак кишечника. И певица вновь ослушалась врачей! Вместо госпитализации Тина отправилась к гомеопатам, которые только ухудшили её состояние. Вскоре певицу направили в больницу с серьёзной почечной недостаточностью. Чтобы спасти жизнь Тернер, требовалась пересадка почки – донором согласился стать её муж. Благодаря этому певицу удалось спасти и её организму удалось восстановиться.

Однако новая трагедия не заставила себя долго ждать. 3 июля 2018 года её старший сын Крейг покончил жизнь самоубийством. Как стало известно позже, он застрелился в собственном доме. При этом семья Тернер до сих пор не знает, что именно сподвигло Крейга на такой поступок. Прах своего первого сына Тернер развеяла над морем. По её словам, она никому бы не пожелала пережить то горе, что она чувствовала в тот момент.

Но уже скоро Тернер ждал новый удар. 10 декабря 2022 года умирает её младший сын Ронни – из-за продолжающихся проблем со здоровьем 62-летний Ронни Тернер задохнулся, пока шёл по улице. Прохожие и врачи не смогли его спасти. «Ронни, ты покинул этот мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», – сказала тогда певица.

Вскоре великому голосу Тины Тернер тоже суждено было смолкнуть. 24 мая 2023 года великая певица мирно скончалась в своем доме в Швейцарии.