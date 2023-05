Потеря ребенка, рак и семейное насилие: история жизни легендарной Тины Тернер

Но разлад в семейной жизни и воспитание четырёх детей в одиночку не помешали Тине продолжать петь. После развода она всё ещё записывала песни, но уже одна. До 1984 года её песни оставались незамеченными, пока она наконец-то не взорвала мировые чарты песней What’s Love Got to Do With It? Уже год спустя тина Тернер выпустила альбом The Private Dancer – самый успешный в её карьере.