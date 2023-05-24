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В Швейцарии заявили о нехватке лекарств в стране из-за конфликта на Украине

Боевые действия на Украине привели к нехватке лекарственных препаратов в Швейцарии. Об этом заявили в министерстве экономики страны.

В Швейцарии заявили о нехватке лекарств в стране из-за конфликта на Украине
© ТАСС/Олег Елков

В ведомстве обратили внимание на дефицит блистерной бумаги и картона, которые используются в упаковке средств. Подобное произошло из-за проблем с логистикой, сложившихся на фоне украинского конфликта, пояснили там.

"Конфликт на Украине осложнил доставку сырья и материалов, необходимых для производства и упаковки лекарств, в том числе блистерной упаковки и картона", – цитирует ведомство РИА Новости.

При этом ограничения против России, сообщили в Минэкономики, не стали негативным фактором для Швейцарии.

До этого в Минпромторге заявили об отсутствии дефицита лекарств в России, несмотря на уход зарубежных торговых наименований. Ушедшие препараты были замещены, что не сказалось на их качестве.

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