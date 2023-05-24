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Медведчук: план Зеленского по Украине не является мирным

Политик Виктор Медведчук заявил, что план украинского президента Владимира Зеленского по решению конфликта на территории его государства не является мирным. Своим мнением украинский оппозиционер поделился в комментарии для Telegram-канала "Другая Украина".

Медведчук: план Зеленского по Украине не является мирным
© РИА Новости

"Широко анонсированный мирный план Зеленского, с которым он ездит в рекламных целях по миру, никаким планом не является — это просто список непомерно амбициозных желаний Зеленского и его окружения", — цитирует политика Общественная служба новостей.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную операцию на украинской территории. В ходе телевизионного обращения к населению глава РФ Владимир Путин заявил, что это необходимо для защиты жителей дружественных Луганской и Донецкой народных республик.

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