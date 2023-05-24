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Марин Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Москвой

Партия «Национальное объединение» взяла кредит в чешско-российском банке потому, что не смогла получить финансирование в французских финансовых организациях, рассказала глава парламентской фракции партии Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА «Новости».

Марин Ле Пен отреагировала на обвинения в связях с Москвой
© globallookpress.com

Отмечается, что в среду, 24 мая, политик предстала перед парламентской комиссией на слушаниях по делу о мнимом финансировании партии со стороны России в 2014-2015 годах.

Ле Пен рассказала, что руководители организации направили в различные кредитные организации порядка 200 писем. Все банки, по ее словам, ответили отказом.

Политик подчеркнула, что это негативно отразилось на финансовом положении партии.

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Китайский, иранский и чешско-российский банки, на фоне отказа в кредитовании со стороны французских учреждений, согласились предоставить денежные средства, пояснила Ле Пен. В итоге, было принято решение выбрать чешско-российский, так как Чехия входит в Евросоюз, а Россия состояла в Совете Европы.

Политик констатировала, что полученный от банка займ не обязывал ее партию к проведению соответствующей политической линии. Она добавила, что при заключении договоров с банками заемщики подписывают только обязательство - вернуть деньги в установленные сроки.

Человек, который берет кредит в российском банке, подписывает договор с ним, а не с президентом России Владимиром Путиным, заметила Ле Пен.

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