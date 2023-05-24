США пока не пришли к выводу об использовании американской техники ВСУ в Белгородской области

США пока не пришли к заключению, использовалась ли американская техника ВСУ в Белгородской области. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По его словам, ведомство в курсе произошедшего в Белгородской области, в том числе насчет сообщений об использовании украинскими диверсантами предоставленных США вооружений.

«Мы ясно дали понять, что не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России», — сказал Миллер.