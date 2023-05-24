Польша должна ЕК 174 млн евро штрафов за судебную реформу

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Польша должна ЕК выплатить штрафы на сумму 174 млн евро за невыполнение решений европейского суда, которые связаны с проведением в стране судебной реформы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

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По данным СМИ, эти средства намерены вычесть за счет средств, которые полагаются стране из европейских фондов. Такие меры собираются применить, так как Польша не собирается выплачивать штрафы.

15 апреля сообщалось, что Европейская комиссия отклонила просьбу Польши об отмене штрафов за нарушения в судебной сфере, теперь Варшаве предстоит заплатить огромную сумму за просроченные долги. Сообщалось, что в 2021 году суд ЕС обязал республику приостановить применение законов, касающихся полномочий непризнанной дисциплинарной палаты Верховного суда. На Польшу наложили штраф в один миллион евро в день до тех пор, пока требование не будет выполнено.