$79.97-0.2086.20-0.35

Польша должна ЕК 174 млн евро штрафов за судебную реформу

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Польша должна ЕК выплатить штрафы на сумму 174 млн евро за невыполнение решений европейского суда, которые связаны с проведением в стране судебной реформы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Польша должна ЕК 174 млн евро штрафов за судебную реформу
© Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным СМИ, эти средства намерены вычесть за счет средств, которые полагаются стране из европейских фондов. Такие меры собираются применить, так как Польша не собирается выплачивать штрафы.

15 апреля сообщалось, что Европейская комиссия отклонила просьбу Польши об отмене штрафов за нарушения в судебной сфере, теперь Варшаве предстоит заплатить огромную сумму за просроченные долги. Сообщалось, что в 2021 году суд ЕС обязал республику приостановить применение законов, касающихся полномочий непризнанной дисциплинарной палаты Верховного суда. На Польшу наложили штраф в один миллион евро в день до тех пор, пока требование не будет выполнено.

В ноябре прошлого года польские власти попросили ЕК прекратить взимать эту сумму, аргументируя свое требование вступившей в силу поправкой к закону о Верховном суде, отмечает радиостанция. В ЕК сочли данные факты недостаточными и отклонили запрос, но за время изучения обращения польской стороны она не получала требований об оплате долга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий