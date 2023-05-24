Белый дом высказался против использования переданной ВСУ техники для атак на РФ

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает информацию том, что при атаке на Белгородскую область украинские диверсанты использовали военную технику, отправленную Киеву из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что США не одобряют применение своего вооружения и военной техники для атак на территории России.

«Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы», – заявил Кирби.

По его словам, США «весьма ясно дали понять» Украине, что не поддерживают применение своего оборудования для атак на территории России.