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ВОЗ отклонила российскую резолюцию по Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отклонила российскую резолюцию по ситуации в здравоохранении Украины, сообщает РИА «Новости».

ВОЗ отклонила российскую резолюцию по Украине
© globallookpress.com

Россия на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения предложила проект политически нейтральной резолюции, без упоминания конфликта, подчеркивающий принципы нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи всем заинтересованным сторонам.

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Однако в ВОЗ приняли другую резолюцию о признании ЧС в области здравоохранения на Украине. Документ, соавторами которого стали в основном недружественные РФ страны, а также Грузия и Молдавия, возлагает ответственность за кризис в этой социальной отрасли на Москву.  Лишь 80 стран из 194 государств, входящих в ВОЗ, поддержали этот документ.

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