Россия на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения предложила проект политически нейтральной резолюции, без упоминания конфликта, подчеркивающий принципы нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи всем заинтересованным сторонам.

Однако в ВОЗ приняли другую резолюцию о признании ЧС в области здравоохранения на Украине. Документ, соавторами которого стали в основном недружественные РФ страны, а также Грузия и Молдавия, возлагает ответственность за кризис в этой социальной отрасли на Москву. Лишь 80 стран из 194 государств, входящих в ВОЗ, поддержали этот документ.