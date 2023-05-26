В Румынии призвали ускорить процесс вступления Молдавии в Евросоюз

«Десятки тысяч молдаван приняли резолюцию Ассамблеи "Европейская Молдова" на Великом национальном собрании (митинг в поддержку вступления страны в Евросоюз — прим. «Ленты.ру»), состоявшемся в Кишиневе, тем самым направив сильный проевропейский сигнал. Семь пунктов резолюции касаются пути Республики Молдова к вступлению в ЕС, от внесения поправок в конституцию до осуществления законодательства ЕС при поддержке Румынии и от инвестиций, необходимых для развития страны, до срочного открытия переговоров о вступлении в ЕС», — заявил он.