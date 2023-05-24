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Американцев призвали прятаться от мощнейшего тайфуна

На остров Гуам в США надвигается мощнейший за последние 20 лет тайфун «Мавар». Проживающих на территории острова американцев призвали прятаться от стихийного бедствия, передает New York Post.

Американцев призвали прятаться от мощнейшего тайфуна
© NASA / Globallookpress.com

Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках. На острове проживают более 172 тысяч американцев, включая военнослужащих армии Штатов.

Максимальная скорость ветра «Мавара» составляет 140 миль в час, что эквивалентно урагану четвертой из пяти степеней. Событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна «Понгсона» 2002 года. Согласно прогнозам синоптиков, из-за приближения «Мавара» ожидается штормовой нагон на 1,8-3 метра выше обычного прилива.

Ранее в мае на Италию обрушилось мощное наводнение, вызванное штормами. По словам специалистов, страна особенно уязвима перед климатическими бедствиями из-за расположения и геологического строения, которое увеличивает риск возникновения наводнений и оползней.

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