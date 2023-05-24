Таджикистан выразил обеспокоенность о задержаниях своих граждан в России

Руководитель департамента информации Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади заявил, что Душанбе выразил обеспокоенность поступающей информацией о задержаниях под различными предлогами граждан Таджикистана в Российской Федерации . Об этом сообщает РИА Новости.

"Таджикская сторона выразила обеспокоенность поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Таджикистана на территории РФ. Речь об этом шла на встрече замглавы внешнеполитического ведомства Таджикистана Содикам Имоми и посла РФ Семена Григорьева ", — заявил Самади.

Он подчеркнул, что также была отмечена необходимость совместного реагирования сторон на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции.