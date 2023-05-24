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Лукашенко: евразийство и ЕАЭС начинались «на кухне» у Путина

Евразийство и нынешний ЕАЭС начинались на кухне у президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Лукашенко: евразийство и ЕАЭС начинались «на кухне» у Путина
© РИА Новости

«Я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов. Так вот должен вам сказать, что наше евразийство и нынешний ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший», — приводятся в материале слова Лукашенко.

Он отметил, что помнит «как Путин пригласил всех домой».

Главной особенностью того момента Лукашенко назвал присутствие там «Украины» — действующего тогда президента страны Леонида Кучмы. При этом, по словам президента Белоруссии, он говорил тогда украинскому коллеге, что из этого вряд ли что-то получится в силу ситуации, которая начала складываться уже в тот момент на постсоветском пространстве. И все же вместе с Украиной удалось разработать 28 документов, подчеркнул Лукашенко.

«Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — добавил он.

Также Лукашенко указал, что в последнее время мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности, когда кризисы настолько быстро сменяют друг друга, что люди не успевают перевести дух и теряют уверенность в завтрашнем дне.

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