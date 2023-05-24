Лукашенко: евразийство и ЕАЭС начинались «на кухне» у Путина

«Я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов. Так вот должен вам сказать, что наше евразийство и нынешний ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший», — приводятся в материале слова Лукашенко.

Главной особенностью того момента Лукашенко назвал присутствие там «Украины» — действующего тогда президента страны Леонида Кучмы. При этом, по словам президента Белоруссии, он говорил тогда украинскому коллеге, что из этого вряд ли что-то получится в силу ситуации, которая начала складываться уже в тот момент на постсоветском пространстве. И все же вместе с Украиной удалось разработать 28 документов, подчеркнул Лукашенко.