НАТО призвало Грузию придерживаться западных ценностей

НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться демократических ценностей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Грузии верности демократическим ценностям, а также политике западных антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Столтенберг сделал во время форума в Брюсселе. По его словам, НАТО ожидает от своих союзников, что они не будут оказывать помощь России.
«Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России», – заявил генсек.
Столтенберг также добавил, что НАТО сотрудничало с Грузией на протяжении многих лет, помогая стране реализовывать реформы.
Ранее Столтенберг заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО во время СВО.