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НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться демократических ценностей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Грузии верности демократическим ценностям, а также политике западных антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

НАТО призвало Грузию придерживаться западных ценностей
© globallookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал во время форума в Брюсселе. По его словам, НАТО ожидает от своих союзников, что они не будут оказывать помощь России.

«Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России», – заявил генсек.

Столтенберг также добавил, что НАТО сотрудничало с Грузией на протяжении многих лет, помогая стране реализовывать реформы.

Ранее Столтенберг заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО во время СВО.

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