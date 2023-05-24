Польша обвинила в трусости Германию в вопросе репараций
Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Берлин трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат репараций за ущерб, который был нанесен во времена немецкой оккупации (1939-1945 годов).
"Это шизофреническая ситуация со стороны Германии, которая считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, а с другой стороны трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам", - цитирует Мулярчика Общественная служба новостей.
Дипломат также указал на отсутствие желания у германской стороны проводить переговоры по данному вопросу.