Польша обвинила в трусости Германию в вопросе репараций

"Это шизофреническая ситуация со стороны Германии, которая считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, а с другой стороны трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам", - цитирует Мулярчика Общественная служба новостей.