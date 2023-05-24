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Марин Ле Пен признала законным присоединение Крыма к России

Известный французский политик Марин Ле Пен, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение», подтвердила, что считает Крым легитимной частью России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что свое заявление она сделала во время выступления в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов.

Ле Пен напомнила, что Крым принадлежал России в течении двух веков. Затем, добавила она, полуостров по «капризу диктатора» передали Украине.

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Глава фракции уточнила, что является убежденной сторонницей референдумов.

По ее оценке, жители Крыма посредством голосования ясно обозначили свое желание быть частью России. Свою волю они выразили свободно, без принуждения.

Политик пояснила, что неоднократно посещала Крым, общалась с людьми. Беседы с крымчанами показали, что они «гораздо больше чувствуют себя частью России».

Ранее Ле Пен неоднократно высказывалась о принадлежности полуострова. В частности, она сообщила, что признает Крым российским, во время президентской кампании во Франции в апреле 2022 года.

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