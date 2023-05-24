$79.97-0.2086.20-0.35

В Польше захотели расследовать вмешательство России во внутренние дела страны

Правящая партия Польши «Право и справедливость» настаивает на создании комиссии по расследованию интервенции России во внутренние дела страны. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

В Польше захотели расследовать вмешательство РФ во внутренние дела страны
© globallookpress.com

Законодательная инициатива по созданию комиссии стала реакцией на начало российской специальной военной операции (СВО) на Украине и последовавшие дебаты в польском Сейме со взаимными обвинениями парламентариев из разных фракций в пророссийской позиции.

Отмечается, что работа «Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах» может стать инструментом политического давления правящей партии на лидера польской оппозиции Дональда Туска. Депутаты-оппозиционеры уже назвали законопроект о создании комиссии «Lex Tusk» («закон Туска» — примечание Ленты.ру).

«Право и справедливость» предлагает наделить комиссию широкими полномочиями, в том числе правом отстранять чиновников от государственной службы на срок до 10 лет. Критики нового законопроекта указывают на его антиконституционный характер.

Ранее экс-премьер Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава выступает против компромиссного решения по ситуации на Украине. Он добавил, что республика полностью поддерживает украинцев в их желании, чтобы «вся их территория была освобождена».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий