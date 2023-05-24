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Украина прекратила экспорт электричества

Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить потребление внутри страны. Об этом 24 мая сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго».

«Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины
© globallookpress.com

В компании подчеркнули, что ситуация в стране остается сложной.

«Импорт и экспорт электроэнергии пока не осуществляются. Отсутствие экспорта электричества из Украины связано с необходимостью полностью покрыть внутренние потребности страны в течение суток и обеспечить резервы на вечерние пиковые часы», - заявили в «Укрэнерго».

Украинских потребителей компания призвали беречь электроэнергию по вечерам - с 19:00 до 22:00 - и «по возможности перенести потребление на утро, день или ночь».

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске «значительного экспорта» украинской электроэнергии в ЕС. Тогда электричество начало поступать в Румынию. Зеленский назвал это «только первым шагом».

Позже украинский президент заявил, что Киев способен обеспечивать энергетическую безопасность Европы, а экспорт украинского электричества на десятки гигаватт «станет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики».

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