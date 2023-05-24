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В Японии не смогли запустить крупнейшую АЭС из-за сотрудника-растеряхи

В Японии возникли проблемы с запуском крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» из-за работника, который потерял документы. Японский регулятор уже откладывал возобновление работы станции, но через неделю ситуация усугубилась из-за сотрудника-растеряхи, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg.

В Японии не смогли запустить крупнейшую АЭС из-за потерявшего документы сотрудника
© IAEA Imagebank/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

Как уточняет издание, специалист работает из дома. Он оставил документы по безопасности станции на крыше автомобиля и вспомнил об этом только после того, как уехал. Была утеряна важная информация. Часть документов по борьбе с пожарами и наводнениями позже нашел один из местных жителей, но еще 38 страниц остаются утерянными.

Япония пытается восстановить работу АЭС после аварии в Фукусиме в 2011 году для борьбы с энергокризисом и изменениями климата. Потеря документов стала одной из проблем, с которыми столкнулась компания Терсо. Национальное управление по ядерному регулированию Японии до этого заявило, что меры по безопасности АЭС «Касивадзаки-Карива» недостаточны.

Ранее была восстановлена подача электроэнергии на Запорожскую атомную станцию со стороны Украины. По словам директора предприятия со стороны России Юрия Черничука, после восстановления подачи питания дизельные генераторы были сразу же отключены.

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