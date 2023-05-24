В Японии не смогли запустить крупнейшую АЭС из-за потерявшего документы сотрудника

В Японии возникли проблемы с запуском крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» из-за работника, который потерял документы. Японский регулятор уже откладывал возобновление работы станции, но через неделю ситуация усугубилась из-за сотрудника-растеряхи, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg.

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Как уточняет издание, специалист работает из дома. Он оставил документы по безопасности станции на крыше автомобиля и вспомнил об этом только после того, как уехал. Была утеряна важная информация. Часть документов по борьбе с пожарами и наводнениями позже нашел один из местных жителей, но еще 38 страниц остаются утерянными.

Япония пытается восстановить работу АЭС после аварии в Фукусиме в 2011 году для борьбы с энергокризисом и изменениями климата. Потеря документов стала одной из проблем, с которыми столкнулась компания Терсо. Национальное управление по ядерному регулированию Японии до этого заявило, что меры по безопасности АЭС «Касивадзаки-Карива» недостаточны.