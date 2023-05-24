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Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа

Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа Galeries Lafayette, сообщает телеканал BFM.

Протестующие во Франции блокировали вход в крупнейший магазин Парижа
© газета.ру

Активисты планировали прорваться внутрь магазина, но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.

Ранее профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.

Протест предлагают провести за два дня до рассмотрения предложения об упразднении пенсионной реформы в Национального собрании. Закон о судебной реформе был принят правительством в обход Нацсобрания.

Также сообщалось, что в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях во Франции были задержаны более 500 человек. Участие в протестах приняли около 800 тыс. человек (по данным полиции, до 2,3 млн человек), около ста полицейских получили ранения.

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