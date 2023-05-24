Протестующие во Франции блокировали вход в крупнейший магазин Парижа

Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа
Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа Galeries Lafayette, сообщает телеканал BFM.
Активисты планировали прорваться внутрь магазина, но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.
Ранее профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.
Протест предлагают провести за два дня до рассмотрения предложения об упразднении пенсионной реформы в Национального собрании. Закон о судебной реформе был принят правительством в обход Нацсобрания.
Также сообщалось, что в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях во Франции были задержаны более 500 человек. Участие в протестах приняли около 800 тыс. человек (по данным полиции, до 2,3 млн человек), около ста полицейских получили ранения.