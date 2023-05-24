Протестующие во Франции блокировали вход в крупнейший магазин Парижа

Протестующие против пенсионной реформы блокировали вход в крупнейший магазин Парижа Galeries Lafayette, сообщает телеканал BFM.

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Активисты планировали прорваться внутрь магазина, но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.

Ранее профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.

Протест предлагают провести за два дня до рассмотрения предложения об упразднении пенсионной реформы в Национального собрании. Закон о судебной реформе был принят правительством в обход Нацсобрания.