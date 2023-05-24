Ровно 20 лет назад – 24 мая 2003 года – в Москве прошел один из самых запоминающихся концертов нулевых: выступление Пола Маккартни на Красной площади в рамках тура Back In The World Tour. Это был его первый визит в Россию. Двумя днями ранее бывший участник The Beatles побывал в Петербурге, где ему вручили звание почетного доктора консерватории.