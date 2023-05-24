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ПЦУ перейдет на новый календарь и перенесет праздники

Раскольническая Православная церковь Украины приняла решение перейти на новый календарь. Рождество теперь будет праздноваться 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь
© ТАСС

Переход на новый календарь епископы на архиерейском соборе поддержали почти единогласно. Против выступил один епископ, еще один воздержался.

В связи с переходом, празднования Покрова Богородицы переносится на 1 октября, а Крещение - на 6 января. При этом празднования Пасхи и Троицы не будут переноситься.

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Ранее стало известно о том, ПЦУ обратиться к украинским властям с просьбой перенести некоторые государственные праздники. Так, например, новосозданный День государственности в связи с переходом на новый календарь необходимо перенести с 28 июля на 15 июля, т.к. он установлен на день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

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