Раскольническая ПЦУ перешла на новый календарь

Раскольническая Православная церковь Украины приняла решение перейти на новый календарь. Рождество теперь будет праздноваться 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Переход на новый календарь епископы на архиерейском соборе поддержали почти единогласно. Против выступил один епископ, еще один воздержался.

В связи с переходом, празднования Покрова Богородицы переносится на 1 октября, а Крещение - на 6 января. При этом празднования Пасхи и Троицы не будут переноситься.