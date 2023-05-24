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27 минут назад

Новым послом Израиля в России станет Симона Гальперин

Российская Газета

Министерство иностранных дел Израиля назначило Симону Гальперин новым послом еврейского государства в Российской Федерации. Как проинформировали во внешнеполитическом ведомстве, такое решение принял высший комитет по назначениями при МИД Израиля. Однако, чтобы она могла отправиться в Россию и приступить к своим новым обязанностям, ее кандидатуру еще должно одобрить правительство страны. Тем не менее министр иностранных дел Эли Коэн уже пожелал Гальперин успехов в работе на ожидаемой ее должности. Во главе посольства в России она сменит Александра Бен-Цви, который занимает этот пост с 2000 года.

Израиль назначил нового посла Израиля в России
Фото: TwitterTwitter

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, в детстве жила в Ленинграде, пока в 1976 году не уехала с родителями в Израиль по программе репатриации. После службы в армии и получения степени магистра права и государственного управления в Еврейском университете в Иерусалиме, она устроилась на работу в МИД Израиля. За 20 лет на дипломатической службе Гальперин успела поработать заместителем посла в Казахстане и Республике Корея, советником Европейского парламента в израильской миссии в ЕС, возглавляла Израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе. В 2010-2015 годах была главой представительства Израиля на Тайване, а в 2017-2019 годах послом в Сингапуре и Восточном Тиморе. Впрочем, в структуре МИД у нее тоже были немаленькие должности, она возглавляла департамент международных организаций и прав человека, руководила отделом по правам человека и международным организациям, в последнее время Гальперин была заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан, курировала отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.

При такой карьере она успела стать матерью пяти детей (трех сыновей и двух дочерей).

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