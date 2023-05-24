Слушания о передаче РФ осужденной в Минске Сапеги перенесли

Рассмотрение дела о передаче России Софьи Сапеги перенесли на 1 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной переноса стало то, что представление ФСИН было направлено не по адресу. Поскольку последним местом проживания россиянки был остров Русский, то и сам вопрос должен решаться судом во Владивостоке, а не в Москве. Прокурор попросил дать ему время, чтобы проверить данную информацию. В ответ на это судья Александра Авдотьина перенесла заседание на 1 июня.

Ранее стало известно, что основатель Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, с кем была задержана Сапега в Белоруссии, был помилован. Ранее Минский областной суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.