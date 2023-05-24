Британия продолжит помогать Украине после вылазки диверсантов в Белгородской области

Проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области никак не повлияет на позицию властей Великобритании по вопросу предоставления помощи Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на неназванного представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Фото: Frank Augstein/AP Frank Augstein/AP

По его словам, позиция Британии заключается в признании всех действий Украины направленными на защиту собственной территории республики.

"Мы продолжаем помогать им в этой цели", - заявил представитель Сунака.

22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Злоумышленники были разгромлены российскими силами.