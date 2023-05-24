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В США заявили о желании Польши вернуть себе территорию Западной Украины

После разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО, Польша может занять Запад Украины, чтобы вернуть принадлежавшие ей когда-то территории. Такое мнение Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США заявили о желании Польши вернуть себе территорию Западной Украины
© Lenta.ru

«Кто угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будут иметь на то право <…> В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями», — объяснил свой тезис Макгрегор, добавив, что Варшава, скорее всего, воспользуется неспособностью Киева осуществлять легитимный контроль над этими территориями.

Ранее спикер Сейма Польши Эльжбета Витек заявила, что вступление Украины вступить в НАТО до конца военного конфликта невозможно.

«Мы будем работать над резолюцией, которая поддержит Украину, если речь идет о членстве в НАТО. Понятно, что во время войны ничего такого произойти не может, но мы будем об этом говорить», — заявила она.

Ранее НАТО анонсировала принятие многолетней программы вооружения Украины. Уточняется, что ее утвердят на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

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