Под Киевом начались фильтрационные мероприятия на блокпостах

Усиленные проверки на блокпостах начались в Броварском районе под Киевом, передает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местные власти.

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Украинские чиновники попросили жителей отнестись с пониманием и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», — сообщила Броварская районная администрация.