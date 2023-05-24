Слушания о передаче РФ осужденной в Минске Сапеги перенесли на 1 июня

Пресненский суд Москвы перенес на 1 июня рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания пройдут без участия самой подсудимой, которая отбывает наказание в Белоруссии. Изначально рассмотрение должно было пройти 24 мая.

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.