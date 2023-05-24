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50 минут назад

В Грузии оценили роль Китая в украинском кризисе

Lenta.ru

Китай играет роль медиатора между Украиной и Россией. Роль Пекина в украинском кризисе оценил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует ТАСС.

В Грузии оценили роль Китая в украинском кризисе
Фото: lenta.rulenta.ru

«Китай знает, что делает, я думаю, он проявил очень умный подход к этому кризису. Он старается сыграть роль медиатора между Украиной и Россией», — заявил политик на Катарском экономическом форуме.

Гарибашвили также поприветствовал любые усилия государств и лидеров, направленные на установление мира и проведение переговоров между сторонами. Кроме того, премьер высказался о двусторонних отношениях Грузии и Китая. По его словам, между странами действует режим свободной торговли и растет товарооборот.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации осудил постоянные поставки Украине вооружений со стороны Запада. Как он утверждает, это усиливает эскалацию конфликта и негативно влияет на возможности добиться мирных переговоров. Дипломат отметил, что из-за поставок Киеву оружия надежда на прекращение огня остается призрачной.

В мире,Ираклий Гарибашвили,ООН,
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