В Грузии оценили роль Китая в украинском кризисе

Китай играет роль медиатора между Украиной и Россией. Роль Пекина в украинском кризисе оценил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует ТАСС.

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«Китай знает, что делает, я думаю, он проявил очень умный подход к этому кризису. Он старается сыграть роль медиатора между Украиной и Россией», — заявил политик на Катарском экономическом форуме.

Гарибашвили также поприветствовал любые усилия государств и лидеров, направленные на установление мира и проведение переговоров между сторонами. Кроме того, премьер высказался о двусторонних отношениях Грузии и Китая. По его словам, между странами действует режим свободной торговли и растет товарооборот.