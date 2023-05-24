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ТСН: архиерейский собор ПЦУ поддержал изменение календаря церкви

Решение о переходе на новый церковный календарь, которое в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря, приняли в среду участники заседания Архиерейского собора Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает украинское агентство TCH со ссылкой на источники.

Рождество на Украине будут праздновать 25 декабря
© газета.ру

В публикации отмечается, что один из участников встречи выступил против перехода на новый календарь, еще один решил воздержаться.

Агентство подчеркивает, что формально смену церковного календаря утвердят на Поместном соборе ПЦУ, который должен пройти 27 июля.

В настоящий момент приходы ПЦУ могут самостоятельно выбирать календарь, в соответствии с которым проводить праздники. В ноябре 2022 года ПЦУ впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря — в день, когда его празднуют католики и протестанты.

Ранее стало известно, что глава Православной украинской церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что в мае будет проведена календарная реформа, в ходе которой предусматривается перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

До этого руководитель департамента коммуникаций Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив заявил, что униаты рассчитывают получить в постоянное распоряжение Свято-Успенскую Почаевскую лавру на западе Украины, где располагается действующий монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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