В США значительно снизилась поддержка санкций против России

Половина жителей Соединенных Штатов поддерживает отправку Вашингтоном оружия на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Гарриса Чикагского университета и NORC, передает Associated Press.
При этом около четверти респондентов заявили, что они выступают против продолжающихся поставок вооружений Киеву.
Опрос показал, что поддержка санкций США против России испытала самое значительное падение. Она упала с 71% в 2022 году до 58% в этом году. По мнению аналитиков, снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали инфляции в США.
Также по данным опроса, Россию главным врагом считают 62% жителей США, а 48% опрошенных выражают беспокойство по поводу влияния Кремля в мире. Однако 50% американцев положительно относятся к россиянам.
Накануне стало известно, что президент США Джо Байден уступил бы своему предшественнику Дональду Трампу, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время. Опрос показал, что 47% респондентов готовы поддержать политика-республиканца, а действующего главу Белого дома лишь 40% опрошенных.