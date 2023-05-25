В США значительно снизилась поддержка санкций против России

Половина жителей Соединенных Штатов поддерживает отправку Вашингтоном оружия на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Гарриса Чикагского университета и NORC, передает Associated Press.

© Газета.Ru

При этом около четверти респондентов заявили, что они выступают против продолжающихся поставок вооружений Киеву.

Опрос показал, что поддержка санкций США против России испытала самое значительное падение. Она упала с 71% в 2022 году до 58% в этом году. По мнению аналитиков, снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали инфляции в США.

Также по данным опроса, Россию главным врагом считают 62% жителей США, а 48% опрошенных выражают беспокойство по поводу влияния Кремля в мире. Однако 50% американцев положительно относятся к россиянам.