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В США значительно снизилась поддержка санкций против России

Половина жителей Соединенных Штатов поддерживает отправку Вашингтоном оружия на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Гарриса Чикагского университета и NORC, передает Associated Press.

В США значительно снизилась поддержка санкций против России
© Газета.Ru

При этом около четверти респондентов заявили, что они выступают против продолжающихся поставок вооружений Киеву.

Опрос показал, что поддержка санкций США против России испытала самое значительное падение. Она упала с 71% в 2022 году до 58% в этом году. По мнению аналитиков, снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали инфляции в США.

Также по данным опроса, Россию главным врагом считают 62% жителей США, а 48% опрошенных выражают беспокойство по поводу влияния Кремля в мире. Однако 50% американцев положительно относятся к россиянам.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден уступил бы своему предшественнику Дональду Трампу, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время. Опрос показал, что 47% респондентов готовы поддержать политика-республиканца, а действующего главу Белого дома лишь 40% опрошенных.

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