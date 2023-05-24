Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на УНИАН.

Ему удалось встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Среди тем, которые были затронуты в ходе беседы, - перспектива членства Украины в НАТО в контексте предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.

«В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул Резников.

Также обсуждались поставки вооружений на Украину, особенно тех, которые «дают возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow», уточнил он.

Как указал Резников, Москве следует знать, что Россия не сможет одержать победу. Британский министр выразил уверенность в том, что международное сообщество станет только сильнее».