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Стало известно о планах Лукашенко в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит II Евразийский экономический форум, который пройдет в Москве 24-25 мая. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Стало известно о планах Лукашенко в Москве
© РИА Новости

«На полях мероприятий глава белорусского государства встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко не планирует лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Посол республики в России Дмитрий Крутой уточнил, что делегацию от Белоруссии на ПМЭФ возглавит вице-премьер страны.

22 мая представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 24 мая президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером.

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