Дому Гитлера в Австрии нашли применение

В австрийском городе Браунау в доме, где родился Адольф Гитлер, будут проводить тренинги по правам человека для полиции. Об этом сообщает местный телеканал ORF.

Реконструкция здания под нужды полиции должна начаться уже осенью. Экспертная комиссия, которая занималась вопросом судьбы дома, исключила снос или создание на его базе мемориала.

Напомним, что Гитлер родился в Браунау, возле границы с Германией, в 1889 году. Его семья переехала оттуда, когда будущему диктатору было три года. В 1938 году, когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952-м году его вернули себе первые собственники.

Вопрос судьбы дома решается уже давно. В 2016 году австрийские власти взяли его под контроль после многолетних споров с последней владелицей — Герлиндой Поммер, чья семья владела домом около века. До этого женщине выплачивали около 5 тысяч евро в месяц, а здание использовали как центр для лиц с ограниченными возможностями.