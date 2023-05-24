Губернатор Флориды решил объявить о своем участии в выборах в США

В президентской гонке США стало на одного кандидата больше. Губернатор Флориды Рон ДеCантис решил принять участие в выборах. Об этом он намерен объявить в ходе прямого эфира с Илоном Маском. Об этом сообщает CNN.

44-летнего Рона ДеСантиса считают главным конкурентом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев. Ожидается, что он подаст документы о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

Мероприятие с Маском пройдет на платформе Twitter Spaces, модерировать его будет сторонник ДеСантиса и спонсор его предвыборной кампании Дэвид Сакс. В начале года губернатор провел несколько публичных мероприятий, в том числе турне по городам США в поддержку своей книги «Мужество быть свободным».