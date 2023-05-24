В Британии заявили о конце господства Запада

Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС. Об этом заявил британский экономист и обозреватель Мартин Вольф.

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По его мнению, время однополярности под США и экономическое господство Большой семерки (G7) закончились.

«Да, "Большая семерка" должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов», — написал Вольф.

Автор указал на то, что «намерение 19 стран присоединиться к БРИКС» свидетельствует о том, что объединение находится «на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой» на международной арене. «Членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий», — заключил Вольф.

Ранее сообщалось, что в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Политики также считают, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.