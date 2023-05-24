На Украине за сутки снесли пять памятников советским солдатам

В Закарпатской и Львовской областях западе Украины за последние сутки демонтировали пять памятников советским солдатам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», который также выложил кадры сноса монументов.

По информации авторов канала, три монумента демонтировали в Закарпатской области — в городе Перечин, селах Зняцево и Червенево. Еще два памятника снесли в селах Верхняя Белка и Подберезцы, расположенных во Львовской области.

Ранее стало известно, что памятник советским военнослужащим демонтировали в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины.