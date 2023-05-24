$80.17+0.2386.55+0.05

На Украине демонтировали пять памятников советским солдатам

В Закарпатской и Львовской областях западе Украины за последние сутки демонтировали пять памятников советским солдатам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», который также выложил кадры сноса монументов.

На Украине за сутки снесли пять памятников советским солдатам
© РИА Новости

По информации авторов канала, три монумента демонтировали в Закарпатской области — в городе Перечин, селах Зняцево и Червенево. Еще два памятника снесли в селах Верхняя Белка и Подберезцы, расположенных во Львовской области.

Ранее стало известно, что памятник советским военнослужащим демонтировали в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины.

3 мая сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР. Речь идет о внесении поправок в закон «Об охране культурного наследия».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий