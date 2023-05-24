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По итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов

Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и другие документы подписаны в среду по итогам состоявшихся в Пекине российско-китайских переговоров. Их провели премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян с участием делегаций стран.

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов
© ТАСС

В частности, протокол о требованиях к зерну будет действовать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР. Между этими же ведомствами был подписан еще один протокол - о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. В частности, стороны договорились развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в выставках и ярмарках, стимулировать предприятия к проведению совместных мероприятий в разных отраслях.

В числе прочего был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между Минспорта РФ и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР.

Кроме того, стороны приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" между Роспатентом и Государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

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