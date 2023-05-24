Премьер-министр Фумио Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО

Япония не имеет планов вступать в НАТО, заявил премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. Он добавил, что решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято, передает ТАСС.