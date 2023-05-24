Премьер-министр Фумио Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО
Япония не имеет планов вступать в НАТО, заявил премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. Он добавил, что решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято, передает ТАСС.
"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", — пояснил позицию политик. Кисида отметил, что открытие представительства альянса только обсуждается.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западный трек российской внешней политики полностью себя исчерпал и Москва противостоит агрессивному блоку с США, ЕС и НАТО.