$80.17+0.2386.55+0.05

Премьер-министр Фумио Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО

Япония не имеет планов вступать в НАТО, заявил премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. Он добавил, что решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято, передает ТАСС.

Премьер-министр Фумио Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО
© Virginia Mayo/Reuters

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", — пояснил позицию политик. Кисида отметил, что открытие представительства альянса только обсуждается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западный трек российской внешней политики полностью себя исчерпал и Москва противостоит агрессивному блоку с США, ЕС и НАТО.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий