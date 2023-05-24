«О чем он только думал?» В США пришли в ужас от тактики Зеленского

Американские власти не поняли решения президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск, сообщил Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ, специализирующийся на России Джордж Биб.

По его словам, многие военные эксперты Запада, включая руководство Министерства обороны США, давно призывали Киев организовать вывод войск из Артемовска, чтобы сохранить жизни бойцов и боеприпасы. Эксперт предположил, что украинский лидер отклонил этот совет и решил отправить в населенный пункт еще больше военных, в том числе лучших, чтобы попытаться удержать Артемовск.

Как считает Биб, глава государства устроил из этого своеобразное театральное представление, которое «провалилось». В настоящее время в Вашингтоне многие «качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский».

Экс-аналитик напомнил, что многие военные эксперты утверждали, что Артемовск сам по себе не имеет стратегического значения, что он вряд ли приведет к какому-то прорыву для российской армии, позволяя быстро продвинуться к большему количеству украинских городов или сломать оборону Украины.

«Я не думаю, что это произойдет», — отметил он.