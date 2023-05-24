В Европарламенте исключили ослабление санкций против России

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Евросоюз (ЕС) не станет ослаблять санкционное давление на Россию в обозримом будущем. Своим прогнозом он поделился в интервью «Известиям».

По его словам, в Евросоюзе «действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей» с Россией.

При этом Бек признал, что санкционная политика наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.