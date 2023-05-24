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В Европарламенте исключили ослабление санкций против России

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Евросоюз (ЕС) не станет ослаблять санкционное давление на Россию в обозримом будущем. Своим прогнозом он поделился в интервью «Известиям».

В Европарламенте исключили ослабление санкций против России
© РИА Новости

По его словам, в Евросоюзе «действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей» с Россией.

При этом Бек признал, что санкционная политика наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

Комментируя 11-й пакет санкций против России, европарламентарий заявил о «существовании небольшого шанса», что запрет на экспорт алмазов, а также рестрикции в отношении атомного сектора России в этот раз введены не будут.

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