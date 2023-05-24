В Европарламенте исключили ослабление санкций против России
Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что Евросоюз (ЕС) не станет ослаблять санкционное давление на Россию в обозримом будущем. Своим прогнозом он поделился в интервью «Известиям».
По его словам, в Евросоюзе «действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей» с Россией.
При этом Бек признал, что санкционная политика наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.
Комментируя 11-й пакет санкций против России, европарламентарий заявил о «существовании небольшого шанса», что запрет на экспорт алмазов, а также рестрикции в отношении атомного сектора России в этот раз введены не будут.