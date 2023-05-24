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1 час назад

Вучич пообещал не вводить санкции против России при одном условии

Lenta.ru

Президент Сербии Александар Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич пообещал не вводить санкции против России при одном условии
Фото: Johanna Geron / ReutersJohanna Geron / Reuters

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России», — напомнил политик, отметив, что его страна ведет независимую и самостоятельную политику.

При этом Вучич, говоря о курсе Сербии, заявил, что «никогда не клялся». «Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО. Он подчеркнул, что Белград никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику. «Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!» — сказал политик.

В мире,Александар Вучич,НАТО,
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