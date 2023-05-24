Вучич пообещал не вводить санкции против России при одном условии

Президент Сербии Александар Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Johanna Geron / Reuters Johanna Geron / Reuters

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России», — напомнил политик, отметив, что его страна ведет независимую и самостоятельную политику.

При этом Вучич, говоря о курсе Сербии, заявил, что «никогда не клялся». «Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции», — сказал сербский лидер.