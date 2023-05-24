«Битва проиграна». Британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Бывший президент России Дмитрий Медведев сделал пугающее замечание после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что поддержит совместные усилия по обучению украинских пилотов полетам на истребителях F-16, сообщает Daily Mail.

РФ, у которой больше ядерного оружия, чем у любого другого государства, неоднократно заявляла, что Запад ведет опосредованную войну с Москвой из-за Украины, которая может перерасти в гораздо более крупный конфликт. Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму 37 миллиардов долларов с тех пор, как началась спецоперация.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем опаснее будет мир», — сказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «И чем разрушительнее это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что обычно называют ядерным апокалипсисом», — отметил он.

Как указал политик, НАТО, похоже, не воспринимает всерьез возможность ядерного конфликта.

Читатели поддержали слова Медведева.

Один из комментаторов заявил, что не следует снабжать Украину, если «мы не хотим начать третью мировую войну».

По словам другого, у него нет желания «умирать за Украину».