Евродепутат: ЕС продолжит импортировать энергоносители из России

Страны ЕС продолжат импортировать российские энергоносители через другие страны по завышенным ценам. Об этом депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил в интервью газете "Известия" , опубликованном в среду.

"Европа по-прежнему будет импортировать российские энергоносители, но вместе с тем делая вид, что они поступают в европейские страны откуда-то еще. Под этим предлогом они готовы покупать ресурсы по завышенной стоимости", - констатировал депутат.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.