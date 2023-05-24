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Поставки оружия не решат кризис в здравоохранении Украины, заявила дипломат

Скорейшее прекращение конфликта вокруг Украины требуется для урегулирования чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ларису Бельскую.

Поставки оружия не решат кризис в здравоохранении Украины, заявила дипломат
© ТАСС

По ее словам, наращивание поставок оружия чревато серьезными проблемами для здоровья мирного населения, что ведет к увеличению количества жертв, в том числе гражданского населения. Политик напомнила, что Минск выступал за мирные переговоры с самого начала конфликта. С этой целью были организованы несколько раундов переговоров.

Бельская отметила, что только мир будет способствовать эффективному разрешению кризиса в здравоохранении Украины. Однако западные страны делают ставку на эскалацию. При этом Белоруссия приветствует усилия Всемирной организации здравоохранения и государств-членов по оказанию помощи мирному украинскому населению.

Постпред напомнила, что в сентябре 2022 года был принят президентский указ по оказанию помощи прибывшим в Белоруссию украинским гражданам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он предусматривает предоставление беженцам наравне с белорусскими гражданами доступа к медицинскому обслуживанию. По данным ВОЗ, Минск принимает значительную долю пожилых беженцев, примерно 22% из которых старше 60 лет.

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