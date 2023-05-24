Лукашенко приедет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко 24 мая посетит Москву, сообщает РИА Новости.

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Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белоруссии хочет обсудить с ним еще не урегулированные вопросы в отношениях двух стран.

Лукашенко не уточнил, о каких именно проблемах идет речь. Также встречу подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я могу подтвердить. Действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Взаимная торговля между Москвой и Минском по итогам 2022 года достигла исторического максимума в 50 миллиардов долларов. По итогам двух месяцев текущего года товарооборот составил 7,5 миллиардов долларов, показав рост в 22%.