60 лет назад, 25 мая 1963 года, в столице Эфиопии Аддис-Абебе лидеры 30 африканских государств основали Организацию африканского единства. С тех пор этот день отмечается во всем мире как День Африки.

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За эти годы континент прошел сложный путь, на котором была борьба за независимость и равноправие, экономические и социальные кризисы. Преодолевая многочисленные трудности, африканцы доказали, что способны добиваться поставленных целей, а отдельные представители континента получили мировое признание в политической, культурной, научной и спортивной областях.

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Накануне Дня Африки и в преддверии не менее важного события — саммита Россия — Африка, который пройдет этим летом в Санкт-Петербурге, — «Лента.ру» вспоминает известных людей, благодаря которым африканский континент стал свободнее, понятнее и немного ближе всем нам.

«Мужество — это не отсутствие страха, а победа над ним»

Нельсона Манделу без преувеличения можно назвать личностью мирового масштаба, а в новейшей истории Африки — легендарной. И не только потому, что он стал первым темнокожим президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) — страны, которая долгие годы жила в режиме апартеида. Весь мир знает Манделу, как человека, победившего апартеид, ставшего символом борьбы африканцев за равноправие. Стоит отметить, что стремление к лидерству передалось будущему президенту по наследству: он родился в знатной семье, а его прадед по отцовской линии был вождем племени тембу.

При рождении 18 июля 1918 года мальчика назвали Ролихлахла — «трясущий деревья» или «непоседа, смутьян», но школьная учительница стала называть его Нельсоном. В той школе африканским детям обычно давали английские имена, чтобы учителям было легче их выговаривать. Закончив школу Нельсон поступил в университет Форт-Хэр, но был исключен оттуда в 1940 году за участие в студенческой забастовке. Четыре года спустя он вступил в молодежную лигу партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), боровшейся с апартеидом.

В 1960-м он, активно участвовавший в акциях протеста АНК, стал его признанным лидером. На новом посту политик настаивал на том, чтобы в результате силовых акций протеста не было пострадавших, и критиковал тех сторонников АНК, кто считал, что в этой борьбе нельзя обойтись без жертв. В том же 1960 году организацию запретили. Еще спустя два года Мандела был арестован за подстрекательство рабочих к забастовкам и незаконный выезд из страны (чернокожим нужно было получать на это особое разрешение). Спустя некоторое время его обвинили в организации саботажа и подготовке насильственного свержения конституционного строя.

На судебном процессе политик и его товарищи публично осуждали апартеид. Прокурор требовал для них смертной казни за покушение на государственные устои, но судья смилостивился и приговорил обвиняемых к пожизненному заключению

Вышел на свободу он лишь 11 февраля 1990-го — накануне падения режима апартеида. В 1993-м вместе с президентом ЮАР Фредериком де Клерком Нельсон Мандела был удостоен Нобелевской премии мира за мирное окончание режима апартеида. Еще через год в стране прошли общенациональные выборы, в ходе которых он стал первым чернокожим президентом.

На момент его прихода к власти подавляющее большинство чернокожего населения не имело доступа к образованию и медицинским услугам, в их домах отсутствовали электричество, телефонная связь и канализация. Частично эту ситуацию удалось исправить за первые же годы президентства Нельсона Манделы

Под его руководством была разработана и принята новая Конституция ЮАР, которая гарантировала всем южноафриканцам равные права независимо от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений или сексуальной ориентации. Нельсон Мандела отказался избираться на второй срок в 1999 году, а после ухода из политики продолжал активно заниматься благотворительностью и выступать на публике.

Я понял, что мужество — это не отсутствие страха, а победа над ним. Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто поборол этот страх, — Нельсон Мандела, первый чернокожий президент ЮАР.

«Он неустанно трудился, чтобы объединить нас»

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан занимал свой пост почти десять лет — с 1997 по 2006 год. Это были не простые годы, отмеченные кризисами и вооруженными конфликтами в разных частях мира. Но Аннан — первый чернокожий глава ООН — сделал максимум возможного, чтобы организация исправно выполняла возложенные на нее функции. Он родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси на территории английской колонии Золотой Берег (сейчас это территория Ганы). Его отец был верховным вождем из племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Кофи Аннан поступил на работу в ООН в 1962 году, после того как окончил два университета — в Кумаси и в США — и прошел курс аспирантской подготовки в Женеве.

Начинал он с должности сотрудника по административным и бюджетным вопросам Всемирной организации здравоохранения, а затем работал в экономической комиссии ООН для Африки, в составе Чрезвычайных вооруженных сил ООН в Исмаилии и в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве.

На посту Генерального секретаря ООН Кофи Аннан не только занимался разрешением международных кризисов, но и старался наладить более тесные отношения с гражданским обществом. Под его редакцией в 2000 году был опубликован доклад «Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке», в котором он призвал положить конец нищете и неравенству, повысить эффективность образования, сократить масштабы распространения ВИЧ и СПИД и защитить народы от кровавых конфликтов.

10 декабря 2001 года Кофи Аннан совместно с возглавляемой им ООН стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире

После террористических актов 11 сентября 2001 года в США он объявил ООН центром «глобальной коалиции против терроризма». Кофи Аннану вообще приходилось нелегко: нужно было лавировать между интересами США, пытавшимися стать мировым гегемоном, и собственными представлениями о миротворческой миссии. К примеру, он критиковал США и их союзников, которые начали военную операцию в Югославии, не получив согласия Совета Безопасности ООН. Кофи Аннан не одобрял планов военного вторжения в Ирак, и в этом вопросе его противоречия с американской администрацией достигли максимального уровня. В своих выступлениях в 2002-м он подчеркивал: любые действия, предпринятые кем бы то ни было, будут незаконными, если не получат одобрения ООН.

Сегодня важность соблюдения глобальной легитимности в борьбе с терроризмом еще больше возросла, — Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН

Вторжение США и их союзников в Ирак было незаконным и стало нарушением Устава ООН, поскольку такое решение должен был принимать Совет Безопасности при наличии широкой поддержки со стороны международного сообщества, подчеркивал Кофи Аннан.

По окончании своей работы в ООН Аннан продолжил общественную деятельность: вошел в ряд организаций, в том числе Фонд ООН, а в разгар войны в Сирии выступал в качестве специального посланника Лиги арабских государств и ООН. Кофи Аннан — первый темнокожий руководитель ООН — скончался в 2018 году.

Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах, — Владимир Путин, президент России.

«Даже одна страна с ядерным оружием — это уже много»

Имя Мохаммеда эль-Барадеи неразрывно связано с проблемой безопасности ядерной энергетики и контроля ядерных вооружений. 12 лет он руководил Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), но в его жизни этого египетского политика и дипломата были и другие события, оказавшие влияние на мировую историю. Мохаммед родился 17 июня 1942 года в Каире. Его отец возглавлял Ассоциацию египетских адвокатов, и Мохаммед пошел по его стопам: в 1962 году он получил степень бакалавра права в Каирском университете. Вскоре после этого эль-Барадеи поступил на дипломатическую службу: начинающий дипломат работал в постоянных представительствах Египта при ООН в Женеве и Нью-Йорке, где курировал политические и юридические вопросы, а также тематику контроля над вооружениями.

В 1974 году эль-Барадеи получил степень доктора международного права в Нью-Йоркском университете, после чего пошел на повышение и получил пост специального помощника министра иностранных дел Египта. В этом качестве дипломат принимал участие во множестве непростых переговоров, в том числе о нормализации отношений с Израилем. Но в 1980 году эль-Барадеи оставил госслужбу. Поначалу он работал старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте ООН, совмещая это с преподаванием в Нью-Йоркском университете, а в 1984 году перешел в Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи построил стремительную карьеру — от юридического советника до главы организации

Египтянин руководил агентством на протяжении 12 лет — с 1997 по 2009 год. Именно при нем МАГАТЭ начало активно бороться за нераспространение ядерного оружия: Мохаммед эль-Барадеи приложил немало усилий для заключения иранской ядерной сделки, тщательно отслеживал развитие оружейной программы в Северной Корее и до последнего выступал против вторжения США в Ирак. В 2005 году египетский дипломат был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в ядерное разоружение.

Покинув пост главы МАГАТЭ, эль-Барадеи вернулся в родной Египет, в то время одолеваемый внутренними противоречиями. Политик не раз выступал с критикой президента Египта Хосни Мубарака, а после свержения главы государства в ходе «арабской весны» Мохаммед эль-Барадеи даже метил в президенты, но отказался от участия в выборах из-за разногласий с новыми властями.

После госпереворота в 2013 году Мохаммед эль-Барадеи стал временным вице-президентом Египта — правда уже спустя месяц подал в отставку из-за несогласия с репрессиями в отношении сторонников прежнего правительства

Мохаммед эль-Барадеи по сей день остается одним из наиболее влиятельных политиков не только в Египте, но и во всей Африке и активно выступает за ядерное разоружение.

Я считаю, что даже одна страна с ядерным оружием — это уже слишком много, — Мохаммед эль-Барадеи, глава МАГАТЭ в 1997-2009 годах.

«Вы защищаете то, что в принципе нельзя защищать»

Глава англиканской церкви в ЮАР и общественный деятель Десмонд Туту наряду с Нельсоном Манделой известен как один из наиболее ярких борцов с апартеидом. Знаменитый африканский священник родился в 1931 году и окончив местный университет устроился школьным учителем. Но вскоре Туту оставил эту работу в знак протеста против притеснения темнокожих учеников. Позже он стал священником англиканской церкви и отправился в Великобританию изучать теологию.

Вернувшись на родину, Туту читал проповеди, организовывал демонстрации представителей духовенства и критиковал правительство за проводимую им политику неравенства. К 1986 году, когда он был избран первым в истории темнокожим архиепископом Кейптауна, Десмонд Туту уже был известен как прекрасный оратор, защитник прав темнокожего большинства ЮАР и борец с апартеидом. В 1980 году он был впервые арестован полицией ЮАР за участие в акциях протеста.

Вы защищаете то, что в принципе нельзя защищать, потому что это зло... Это безусловно аморально. Это противоречит христианству. А значит, вы будете повержены, — Десмонд Туту, англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с апартеидом, из обращения к властям в 1988 году.

Священник неоднократно совершал поездки в европейские страны и США, встречался с Папой Римским и представителями крупнейших мировых правозащитных организаций. А после падения режима апартеида в 1995-м возглавил Комиссию правды и примирения — его пригласил лично президент Нельсон Мандела. Комиссия разбирала свидетельства тысяч жертв апартеида, обвиняемым была дана возможность раскаяться: орган не был судебным, но мог выдвинуть предложение об амнистии — полной или частичной. В 1996 году Десмонд Туту покинул пост главы англиканской церкви ЮАР и сосредоточился на работе комиссии. Ему присвоили сан почетного архиепископа.

В 1984 году он получил Нобелевскую премию мира за усилия в борьбе с расовой сегрегацией, став первым лауреатом из ЮАР. В своей нобелевской речи священник выразил уверенность в том, что «мира нет там, где нет справедливости»

Позднее Туту неоднократно выступал в защиту прав детей, женщин, ВИЧ-инфицированных, поддерживал защитников права на аборты, выступал за разрешение эвтаназии и гомосексуальные браки. В 2010-м Десмонд Туту объявил о завершении своей общественной деятельности. Он ушел из жизни в 2021 году на 91 году жизни.

«Мы сажаем семена мира и надежды»

Известная на весь мир экоактивистка Вангари Маатаи стала первой африканской женщиной удостоенной нобелевской премии. Так были отмечены ее усилия в борьбе за права африканских женщин и право людей жить в благоприятных экологических условиях. Маатаи родилась в 1940 году в небольшой деревушке в Кении, которая тогда была колонией Великобритании. Когда Вангари было 11 лет, родители отдали ее в католический интернат — там девочка не только приобщилась к вере, но и быстро освоила английский язык и стала лучшей в классе. В сентябре 1960 года Маатаи наряду с другими 300 кенийцами была отобрана для участия в программе президента США Джона Кеннеди, предлагавшей талантливой африканской молодежи возможность учиться в американских вузах. В США Маатаи изучала биологию — сначала в Маунт-Сент-Сколастика-колледж в Канзасе, затем в Питтсбургском университете.