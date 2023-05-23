Назначена дата суда по делу против Трампа о фальсификации документов

Суд по делу о фальсификации документов против бывшего президента США Дональда Трампа начнётся в марте 2024 года. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», – сказано в сообщении.

Отмечается, что суд начнётся всего за несколько месяцев до выборов нового президента США, которые состоятся в ноябре.

Напомним, что Трампу предъявили 34 обвинения, которые связаны с фальсификации документов в связи с выплатами двум женщинам, среди которых была порноактриса Сторми Дэниэлс. Трамп планировал заплатить ей за молчание об их предполагаемой связи. Сам бывший президент отрицает свою вину.