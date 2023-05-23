США изучают возможность создание малых ядерных реакторов в Армении

"И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР", - заявила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.